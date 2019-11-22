Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Днепропетровской и Харьковской области задержали двух жителей Кривого Рога, которые переправляли марихуанну в Российскую Федерацию с помощью дрона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Фото:Facebook/Служба безпеки України

"Современный способ перемещения "товара" за границу использовали наркодельцы из Кривого Рога (к слову, это родина нынешнего президента Украины Владимира Зеленского - Ред.) Пакеты с каннабисом на собственном автомобиле они доставляли в один из приграничных районов Сумской области. Вблизи линии государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию" - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, СБУ задержала двух торговцев во время попытки отправить 5 кг каннабиса за границу. За контрабанду злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

Скриншот: Facebook/Служба безпеки України

Ранее "Страна" сообщала, что полиция в Херсонской области искала мопед, а нашла 15 кг каннабиса и импортный пистолет.

Также мы рассказывали, что в Харькове полиция нашла крупный интернет-магазин, что торговал амфетамином, кокаином и экстази.