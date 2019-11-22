С вечера четверга, 21 ноября, у ряда пользователей соцсетей Facebook и Instagram наблюдаются проблемы со входом в эти соцсети. Частично перестала отображаться лента новостей, возникают трудности с загрузкой фото или видео в Instagram. Также пропадает список подписчиков, не видны сообщения.

Согласно данным сайта Downdetector, похожие проблемы у многих и с Facebook. Некоторые люди жалуются на невозможность поделиться публикациями или просмотреть сообщения. У части пользователей также не грузится лента.

Количество жалоб на неадекватную работу Instagram и Facebook продолжает расти и по состоянию на утро 22 ноября.

График сбоев в Инстаграме:

Фото: downdetector.com

Карта сбоев в Инстаграме:

Пользователи сообщали о сбоях в Instagram и 14 ноября. У одних не работали сторис, а другим не удавалось войти в аккаунт.

График сбоев в Фейсбуке:

Фото: downdetector.com

Мы разбирались, что Facebook, Google и Apple делают с интимными разговорами пользователей. Выяснилось, что отправленные через соцсети аудиосообщения могут прослушивать и расшифровывать сотрудники сторонних компаний.

Как сообщала "Страна", в Facebook начали тестирование приложения по созданию мемов Whale. Оно было доступно только для некоторых пользователей.