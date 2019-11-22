Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на следующем заседании Кабинета министров подаст прошение об увольнении своего заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной, попавшей в секс-скандал. Об этом он сказал 22 ноября в видеообращении, обнародованном пресс-службой Мининфраструктуры.

"Я как министр инфраструктуры принимаю решение: на следующий Кабмин внесу прошение относительно увольнения заместителя министра по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной", - заявил министр.

"Я имел по результатам возвращения Александры Клитиной из командировки, в которой она была с народными депутатами в Нидерландах, откровенный разговор. Я озвучил свою позицию, что у меня есть основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально как член команды себя повела. Еще раз повторюсь – это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве, потому что это просто опасно, если мы будем реагировать на такие вещи", - сообщил Криклий.

Поэтому он предложил ей по собственному желанию уйти с должности. "Госпожа Клитина дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией и собственно тот весь фон и хайп, который создан вокруг этой ситуации, будет его использовать для того, чтобы бороться за эту должность", - сказал Криклий.

Министр считает, что его заместительница должна была обратиться к правоохранительным органам в случае подозрений в коррупции. "Напоминаю, если есть замечания к главе Министерства инфраструктуры, то есть ко мне, то необходимо было сделать соответствующие обращение в правоохранительные органы. Собственно я не совсем понимаю, как возможно работать в команде с таким министром, к которому есть замечания. Поэтому заместитель, логично было бы предположить, увольняется по собственному желанию, а не пробует через чатики с господином "Джокером" стать министром", - заявил Криклий.

Видео: youtube.com

Напомним, на опубликованной записи разговора в одном из ресторанов Кривого Рога между народными депутатами от правящей партии "Слуга народа" и руководителем полиции Днепропетровской области была озвучена информация о том, что Александра Клитина попала на свою должность "через постель", а не благодаря профессионализму.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции замминистра Клитиной, которую могли назначить "через постель".

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