В пятницу, 22 ноября, в работе интернет-чата Телеграм произошел масштабный сбой. Неполадки наблюдаются по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Downdetector. Судя по графику, проблемы начались 22 ноября после 14:00 по Киеву.

Чаще всего пользователи жалуются на то, что не могут подключиться к мессенджеру или отправить сообщения.

По данным "Ведомостей", особенно пострадали пользователи в России, Украине и Беларуси. Также проблемы зафиксированы в Германии, Италии и Нидерландах. Среди азиатских стран больше всего пострадали пользователи из Индии, Малайзии, Вьетнама и западной части Индонезии.

Причины сбоя неизвестны. Компания пока не прокомментировала ситуацию.

Фото: downdetector.ru

Как сообщала "Страна", в ночь на 29 апреля 2018 в Телеграме произошел еще один сбой в работе. Тогда Павел Дуров пояснил, что проблемы связаны с перегревом серверов.

