Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале фото паспорта, гражданина Соединенных Штатов Америки который выдан на имя действующего главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Нет доказательств того, что документ подлинный и это не подделка и не фотошоп, но в паспорте стоит имя и фамилия депутата, а также есть его фотография, правда, он смотрит немного вбок.

"Так кто тут брехун? Жду извинений!", - подписал фото Мосийчук.

Скриншот: Telegram/Ігор Мосійчук

Возможно, речь идет о загранпаспорте. Датой выдачи значится 3 июля 2017 года. Документ действителен до 2 июля 2027 года.

Фото: Telegram/Ігор Мосійчук

Отметим, что в 2010 году Давид Арахамия был сооснователем компании TemplateMonster. Данная компания участвовала в судебном разбирательстве с Microsoft и якобы там Арахамия фигурирует как обладатель статуса US Person. US Person - это человек, который либо является гражданином США, либо резидент на территории США. Но Арахамия уже не является собственником TemplateMonster и формально мог отказаться от американского паспорта.

Это фото является однозначным фейком. В Telegram-канале "Политика страны" опубликован текст. В нем акцентируется внимание, что на паспорте даже имя и фамилия местами перепутаны.

"Но является ли фейком ранее появившиеся сведения об американском гражданстве Арахамии? Не факт. Это может быть и правдой. А явно фейковый паспорт Арахамии мог быть специально слит им самим, чтоб дискредитировать любое распространение информации о его американском гражданстве" - говорится в посте.

Напомним, бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук обвинил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что тот скрыл информацию о своем американском паспорте. Арахамия потребовал у него доказательств.

Ранее такое же фото появилось в Telegram-канале "Джокер", Давид Арахамия сказал "Стране", что никогда бы не надел такой "жлобский свитер" для фото на паспорт.