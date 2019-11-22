Сильный ураган, который вчера обрушился на Одесскую область натворил беды не только в городе, но и на море. В порту "Южный" ветер сорвал с якоря и унес в море небольшой танкер "Делфи". Судно в итоге село на мель, а спасательной операции мешает сильный шторм.

Судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Источники в порту утверждают, что на "Делфи" не меньше 15 человек.

Фото: Максим Войтенко/odessamedia.net

Напомним, что экипаж танкера "Делфи" боится эвакуации и не хочет подавать сигнал SOS.

Также мы писали о том, что аэропорт Одессы до сих пор не работает из-за турецкого самолета с поломанным шасси.





