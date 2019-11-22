Нацбанк решил перевести свою систему электронных платежей (СЭП) на расширенный регламент работы с апреля 2020 года. Она будет работать не до 19 часов, а в режиме 23/7, сообщил НБУ на своем сайте и опубликовал соответствующий проект постановления. То есть практически круглосуточно: за исключением одного переходного часа между сутками.

Первые попытки перевести Украину на такую систему предпринимались еще 20 лет назад при председателе Национального банка Виктора Ющенко, однако тогда их не удалось реализовать из-за массы дорогостоящих технических нюансов. Председатели НБУ после него мало уделяли внимания платежам и технологиям в этой части, потому не сильно тратились на развитие. За это время развитые страны успели перейти на круглосуточные платежи, и Украине остается их догонять.

Перевод СЭП на почти круглосуточный режим - очень важный момент. Поскольку через нацбанковскую платежную систему ходят почти все межбанковские платежи в стране. Когда человек или предприятие перечисляет деньги кому-то в другом банке, она участвует в процессе.

В тоже время перезапуск СЭП - это не дань моде или попытка попиариться на запуске новой технологии. Это новый виток конкурентной борьбы за платежи в Украине. Пока платежная система НБУ не развивалась, наши платежный рынок крепко захватили международные карточные системы - MasterCard и VISA. Чем активнее люди платили карточками и перечисляли деньги друг другу - тем больше они набирали силу. Причем, неплохо зарабатывая на комиссиях. Теперь же Нацбанку нужно отвоевывать у них родной рынок.

"Когда вы платите своей картой MasterCard или VISA за коммуналку или перебрасываете деньги на другой счет через интернет-банкинг или мобильное приложение, международные платежные системы берут за это 1,3% суммы (ваши банки разбрасывают это на комиссии), а иногда и больше. Европейский Центробанк вынудил MasterCard или VISA опустить размер своих комиссий до 0,3%, а в Украине они продолжают зарабатывать по-старому. При этом у нас растут объемы карточных платежей, потому увеличиваются их доходы. Ведь когда вы платите с карты — платеж идет через процессинговый центр MasterCard или VISA. Это дорого. Хотя может быть намного дешевле, если пользоваться нашим СЭП, где платежка стоит что-то около 1 гривны. Как только нацбанковская система начнет работать круглые сутки наравне с международниками, людям быстро объяснят разницу между комиссиями и условиями. Чтобы сэкономить, им достаточно будет платить не с карточных счетов, а с текущих — их часто открывают одновременно вместе с выпуском пластика", - рассказал "Стране" финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Еще один момент - это ускорение платежей. Человеку или компании не придется дожидаться следующего дня, чтобы его вечернее перечисление увидели. Это касается и коммунальных платежей, и платежей по кредитам и прочих перечислений. Сейчас, если деньги заходят после 19:00 - ЖЭК или "Киевводоканал" увидят их только на следующий день. Если платить вовремя - это не проблема, а вот когда человек опаздывает, ему могут начислить штрафы и пени. Потому время имеет значение.

Тоже самое касается бизнеса и уплаты налогов. Опоздание денег на день может повлечь серьезные финансовые последствия.

"Если говорить о бизнесе, то порядка 70-80% всех платежей приходится на время с 16:00 до 18:00. Это часы пиковой нагрузки на СЭП. И расширять временные рамки работы нужно, поскольку контрагенты после получения средств очень ограничены в действиях. Хотя возможно хотели бы совершить свои перечисления, и задержались бы для этого на работе. Да и банкам это выгодно, поскольку позволит развивать казначейства и активнее работать с деньгами. Ведь ликвидность точно вырастет, как только деньги станут ходить по вечерам", - заверил Невмержицкий.

Активнее работать вечером и даже ночью могут также банковские отделения. Они будут рассчитаны на тех, кто до сих пор не освоил платежи в интернете или в мобильных приложениях.

"Вечером в спальных районах, где люди возвращаются с работы после 18:00, много операций оплаты коммунальных платежей, валютообменных операций, операций с картами", - отметил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Конечно же круглосуточные отделения будут открывать только в выгодных точках с большим потоком людей.

"Каждый банк будет рассчитывать для себя экономическую целесообразность работы отделений продолжительное время. Как в будние, так и выходные дни. И будет отталкиваться от окупаемости", - резюмировал Тютюн.

Ранее "Страна" писала о том, что в НБУ назвали количество платежных карт у населения в Украине.

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