Паромное грузовое сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено, процесс находится в стадии переговоров. Об этом сообщила РИА Новости директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

"По уточненной последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований", - сказала Серова. По ее словам, крымский бизнес приветствовал бы возобновление паромного сообщение с Турцией.

До этого Серова заявила о возобновлении паромного сообщения, прерванного несколько лет назад. Паромы якобы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.

Еще летом 2018 года власти Крыма заявили о намерении до конца осени того же года восстановить паромное сообщение с Турцией. Согласно санкциям относительно Крыма и России в октябре 2017 года Турция приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Напомним, что МИД Украины возмутился рукопожатю Поклонской и Эрдогана в Турции.

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