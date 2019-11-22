Шоу-дефиле мод на нижнее белье "Victoria's Secret" в 2019 году отменено. Такое решение американского ритейлера "L Brands" последовало после месяцев слухов об этом. К тому же в 2018 году у шоу-дефиле были зафиксированы самые низкие рейтинги в истории "Victoria's Secret". Об этом сообщает Fortune.

Финансовый директор L Brands Стюарт Бургдоерфер заявил, что компания хочет изменить посыл, который она несет рынку и обществу.

"Мы продолжим общаться с покупателями, но по масштабам ничего похожего на это фешн-шоу не будет", - сказал он.

По мнению журналистов, отмена шоу стала следствием того, у ритейлера признали продолжение падения продаж бренда Victoria's Secret. Так, продажи упали на 7% в последнем квартале 2019 года, а за аналогичный период прошлого 2018 года – 2%.

Шоу Victoria's Secret проходило с 1995 года. Таким оно было в 2018 году:

Видео: youtube.com/Victoria's Secret

Как сообщала "Страна", в Бразилии шоу-дефиле стало последним в жизни для 26-летнего мужчины-модели Талеса Соареса. Он запутался в шнурках своей обуви и упал во время показа, проходившего в рамках недели моды в Сан-Паулу. Манекенщик не смог подняться на ноги, а потом из его рта пошла пена.

Напомним, что в 2017 году 27-летняя "ангел" Victoria's Secret уверенно дефилировала в роскошном образе от известного дизайнера Оливье Рустена, но в один момент то ли поскользнулась, то ли наступила на свой наряд, но все же не удержалась на ногах и грохнулась на пол. Она не стала скрывать свою досаду, но поднялась на ноги и с улыбкой на лице продолжила дефиле.