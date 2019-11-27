27 ноября в Украине отмечают Филипповки, когда на обед приглашали родственников, бедняков и вдов, чтобы угостить мясными блюдами. Православные и греко-католики будут заговляться перед Рождественским постом. Сегодня именины - у Александра, Алексея, Анны, Виктора, Григория, Дмитрия и Филиппа. День рождения отмечают Юлия Тимошенко и Борис Патон.

Народные и церковные праздники

Сегодня Филиппов день - последний перед Рождественским постом, когда разрешалось есть жирную пищу. Православные вспоминают самого молодого сподвижника Христа - Филиппа. Он проповедовал христианство в Скифии и прославился множеством чудес, в частности воскресил младенца убитой горем женщины. После этого она приняла крещение. Апостолу молятся в скорби, печали, при болезнях глаз и укусах змей.

В этот день начинались Филипповки - православные отмечали заговенье – начало Рождественского поста, продолжительностью 40 дней. Первая неделя поста получила название кудельница – в этот период женщины готовили волокно конопли и готовились прясть.

Иней утром означал богатый урожай овса в следующем году, а если его не было – готовились к неурожаю. Дождь обещал богатый урожай пшеницы. Если на Филиппов день ворона каркает – к скорой оттепели, а облачная погода или снегопад сулили ненастный май. Наши предки верили: если не сыграешь свадьбу до 27 ноября, то до следующего года не создашь семьи.

27 ноября - день перед Рождественским постом

События и даты

В 1895 году химик и изобретатель динамита Альфред Нобель составил завещание, по которому большая часть поступала в фонд Нобелевской премии.

В 1897 году началось строительство Петровского металлургического завода (Енакиевский завод в Донецкой области), инициатором создания которого был инженер-путеец Федор Енакиев.

В 1918 году основали Национальную Академию Наук Украины.

В 1989 году во время взрыва Boeing 727 над Боготой погибли 110 человек. Теракт организовали по указанию наркобарона Пабло Эскобара.

В 1998 году в Москве на ул. Арбат, 9 состоялось торжественное открытие Культурного центра Украины.

Сегодня президенту Академии Наук Украины Борису Патону исполняется 101 год. В мае этого года вышло его большое телевизионное интервью, в котором академик рассказал ведущему "Интера", кем мог стать, если бы не выбрал науку, почему он так и не получил красный диплом и почему отказался возглавить Академию наук СССР, отклонив предложение самого Леонида Брежнева.

Борис Патон прославился открытиями в области металлургии и технологии металлов. Его отец - еще один выдающийся академик Евгений Патон, в честь которого назван мост через Днепр в Киеве. Это наибольший в Европе на момент строительства (1953 год) цельносварной мост, у которого впервые все швы, включая и монтажные, были выполнены с помощью автоматической сварки. В этом году Борис Патон обратился к властям, чтобы обратить внимание на мост, который нуждается в реконструкции.

Сегодня лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко исполняется 59 лет. Леди Ю в политике уже более 20 лет.

Фото: Страна.ua

Именины

День ангела отмечают: Александр, Анна, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей и Филипп.