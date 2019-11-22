На фоне скандала с судимостью депутата Романа Иванисова из фракции "Слуга народа" за изнасилование несовершеннолетней в 90-е годы, всплыли детали и о его подельниках и о самом преступлении. "Страна" в подробностях разобралась, как происходило преступление и кто был с нынешним нардепом в ту ночь. Зачинщик преступления - Роман Комыса. Он первый предлагал девушкам "покататься", а потом первым заявил Онищенко, что ее будут насиловать и грозил ей убийством.

"Во время движения Комыса предложил Онищенко вступить со всеми в половую связь, однако она не согласилась, стала просить ее отпустить к маленькому ребенку. Не реагируя на просьбы Онищенко, Комыса заявил, что если она не вступит в половую связь, то они ее вывезут в Ростов-на-Дону или Мариуполь и закопают", - говорится в приговоре.

На тот момент он был студентом Бердянского пединиститута. Роман был сыном главы Бердянской районной госадминистрации Александра Комысы. Этот чиновник возглавлял РГА до 1999 года, после чего был снят распоряжением президента Кучмы. Комыса-младший, как и Иванисов, не отсидел весь срок, а вышел менее, чем через год по условке. Скорее всего, не обошлось без помощи отца.

Через много лет человек по имени Роман Комыса всплыл как генеральный директор компании FOREX MMCIS group. Он возглавил ее в 2014 году, сообщали бердянские СМИ.

В заметке указывалось, что этот бердянец учился в местном пединституте - как и фигурант дела об изнасиловании. Совпадает и возраст. В 2009 году Комысу снова судили - за хранение наркотиков.

Скриншот: Бердянск 24

Буквально через месяц после вступления в должность гендиректора "Форекса", Комыса заявил о ее банкротстве. В деловых кругах говорят, что Комыса был просто "фунтом", на которого оформлялись идущие ко дну финансовые пирамиды.

С 2014 года в отношении FOREX MMCIS group расследуется уголовное производство о мошенничестве, в последний раз расследование возобновлялось в 2018 году. Издание "Коммерсант" приводило данные о том, что компания, имеющая признаки финансовой пирамиды, только в России обманула вкладчиков на 70 миллионов долларов.

Скриншот: сайт FOREX MMCIS

Полный материал "Страны" о том, кто виновен в изнасиловании и как происходило преступление можно почитать тут.

Напомним, Иванисов прошел в Раду потому, что его судимость погасил тогдашний президент Кучма по просьбе влиятельного отца Иванисова. Теперь общественность возмущена этим фактом и требует, чтобы Иванисова лишили депутатских полномочий. Так, депутаты от "Слуги народа" призывают Иванисова сложить мандат.

Также мы рассказывали, что Арахамия заявил, что насильника Иванисова исключили из фракции "Слуга народа".