Пранкер "Джокер" пообщался с нардепом Романом Иванисовым, которого исключили из фракции "Слуги народа" после появления информации о том, что Иванисов в молодые годы с дружками изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом "Джокер" написал в своем Telegram-канале.

"Этот депутат вместе с друзьями изнасиловал малолетнюю девочку. Согласно приговора суда, он значится как организатор, то есть выступал паровозом. Получил всего 3,5 года и был помилован президентом Кучмой по просьбе его влиятельного отца", - сообщил пранкер. И добавил, что теперь Иванисов - "лицо новой власти и не намерен из неё уходить".

"Он решил договариваться и оставаться во власти. А я, решил "подбодрить" этого подонка и пообщался с ним час назад от имени высокопоставленного чиновника из ОП", - сообщил "Джокер" и выложил переписку с Иванисовым.

Приводим диалог полностью:

Иванисов: Понять, простить и защитить! С уважением

Джокер: Как помочь? Я не заинтересован, чтобы ты уходил к другим. Или ты с нами, или мандат на стол. Между нами.

Иванисов: Я с тобой! Буду во вторник, с уважением.

Джокер: Мне Вову нужно успокоить. ты понимаешь?

Иванисов: Да, я все объясню.

Джокер: Людям как объяснишь?

Иванисов: Меня заказали за большие деньги, я включил мегаэкспертов.

Джокер: Сколько тебе нужно времени?

Иванисов: Если можно, я во вторник подъеду к Вам, все расскажу. Вы подскажете?

Джокер: Да, ты мне нужне. Но б@@@ь нам нужно людям что-то говорить.

Фото: t.me/joker_ukr

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