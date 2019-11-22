В обновленных государственных строительных нормах (ГСН), которые вступят с силы с 1 декабря 2019 года есть пункт об отмене обязательного проектирования радиоточек в квартирах вступит в силу. Об этом сообщила пресс-служба главы Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе.

"Мы убрали такое устаревшее требование, но оставили проектирование радиоточек сразу на дом, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций и блокирования других сетей можно было оперативно узнать информацию о ЧС", - цитируется в сообщении Парцхаладзе.

Размещение радиоточек обязательно лишь для помещений дежурного персонала, консьержа и технических служб согласно требованиям ГСН "Системы противопожарной защиты".

С 1 декабря 2019 года обновленные нормы также предусматривают обязательное проектирование жилых домов и встроенных помещений с классом энергоэффективности не ниже "С", установку лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей, проектирование кухонь-ниш.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада вместо строительных норм ввела параметры.

Также мы рассказывали, что украинских театрах и кинотеатрах удвоят количество женских туалетов.