Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации. Президент подписал соответствующий указ № 864/2019 от 21 ноября, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", - сказано в указе.

Указом № 863/2019 от 21 ноября Владимир Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей Хмельницкой облгосадминистрации Владимира Кальниченко.

Скриншот: president.gov.ua 

Габинет Дмитрий Анатольевич, 1982 г. рождения, уроженец Хмельницкого, юрист, преподаватель. Выпускник Хмельницкого университета управления и права и Университета им. Адама Мицкевича (Польша), кандидат юридических наук.

Дмитрий Габинет. Фото: пресс-служба президента

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский начал представление нового главы Тернопольской ОГА цитатой "Братьев Гадюкиных". 

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