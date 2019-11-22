Зеленский назначил главой Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации. Президент подписал соответствующий указ № 864/2019 от 21 ноября, опубликованный на сайте Офиса президента.
"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", - сказано в указе.
Указом № 863/2019 от 21 ноября Владимир Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей Хмельницкой облгосадминистрации Владимира Кальниченко.
Скриншот: president.gov.ua
Габинет Дмитрий Анатольевич, 1982 г. рождения, уроженец Хмельницкого, юрист, преподаватель. Выпускник Хмельницкого университета управления и права и Университета им. Адама Мицкевича (Польша), кандидат юридических наук.
Дмитрий Габинет. Фото: пресс-служба президента
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский начал представление нового главы Тернопольской ОГА цитатой "Братьев Гадюкиных".
Также мы рассказывали, что Полтавскую ОГА возглавил Олег Синегубов.