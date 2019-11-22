Вчера, 21 ноября, британская принцесса Кейт Миддлтон не пришла вместе со своим мужем на официальное мероприятие. 37-летний принц Уильям награждал лауреатов премии Tusk Conservation Awards за успехи в деле сохранения дикой природы без нее, сообщает Daily Mail.

Ожидалось, что 37-летняя Кейт Миддлтон присоединится к мужу, так как этот выход в свет был официально объявлен. В итоге герцог Кембриджский прибыл один. За несколько часов до начала мероприятия местная пресса, ссылаясь на официальные источники, сообщила, что герцогиня Кембриджская внезапно отменила свое участие в вечерней церемонии из-за детей. Но к здоровью наследников это не имеет никакого отношения. Пара воспитывает троих детей: Джорджа (6 лет), Шарлотту (4 года) и Луи (1 год). Скорее всего, нужно было просто остаться с малышами дома.

Но, чтобы отсутствие Кейт не было таким болезненным, за несколько часов до торжественной церемонии Миддлтон и принц Уильям приняли во дворце номинантов и финалистов премии. Об этом сам герцог сообщил в Instagram.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с номинантами и финалистами премии Tusk Awards, фото: instagram.com

На публике Кейт появилась в приталенном зеленом платье с поясом от Beulah London, стоимость около €580 и классических лодочках оливкового цвета.

Как писала уже "Страна", британская принцесса Кейт Миддлтон купила детям костюмы на Хеллоуин в обычном супермаркете.