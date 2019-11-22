Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка. Данные бизнесмена размещены в базе розыска лиц, которые скрываются от органов власти на сайте Министерства внутренних дел (МВД).

Кроме того, на сайте сообщается, что статья обвинения - ст. 91 ч. 5, ст.209 ч. 3 (Легализация доходов, полученныхпреступным путем).

Стоит отметить, что в сообщении о розыске отсутствует фото Бахматюка.

Скриншот: mvs.gov.ua

Напомним, НАБУ вместе с САП официально выдвинула заочное подозрение в совершении преступления аграрному олигарху Олегу Бахматюку, которого подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ для рефинансирования VAB банка.

Ранее "Страна" писала о том, что Бахматюк рассказал, вернется ли он в Украину после объявления ему о подозрении.