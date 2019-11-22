В курортном поселке Кирилловка Запорожской области из-за штормовой погоды затоплены ориентировочно 30-40 баз отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"По состоянию на 11:00 22 ноября на территории пгт Кирилловка штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 м. Базы отдыха не работают", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня утром спасателям поступила информация о том, что двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могли самостоятельно покинуть базу, где уровень воды достигал от 50-80 см.

Прибывшие на место происшествия спасатели предоставили мужчине и женщине спецодежду, чтобы преодолеть расстояние до сухой поверхности. Их жизни ничего не угрожает.

Видео: youtube.com

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