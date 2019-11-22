Сегодня, 22 ноября, в штаб-картире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочных матчей квалификации на Евро-2020 через Лигу Наций.

В этой квалификации принимают участие шестнадцать лучших команд из Лиги наций, которые не смогли выйти на Евро-2020 в отборочном этапе и на кону всего 4 путевки. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В рамках плей-офф будут сыграны сперва полуфинальные поединки, а затем финалы, по итогам которых определятся еще четыре участника чемпионата Европы-2020.

Результаты жеребьевки:

Путь А

Полуфинал 1. Исландия - Румыния

Полуфинал 2. Болгария - Венгрия

Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 2

Путь В

Полуфинал 1. Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Полуфинал 2. Словакия - Ирландия

Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 1

Путь С

Полуфинал 1. Шотландия - Израиль

Полуфинал 2. Норвегия - Сербия

Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 2

Путь D

Полуфинал 1. Грузия - Беларусь

Полуфинал 2. Северная Македония - Косово

Финал. Хозяином будет победитель полуфинала

Фото: uefa.com

Полуфинальные матчи пройдут 26 марта, а финалы плей-офф - 31 марта. Полуфинальные поединки состоятся на полях команд, которые указаны первыми.

По итогам плей-офф квалификации Евро-2020 определится также соперник сборной Украины в финальной части чемпионата Европы. Жеребьевка финальной части Евро-2020 пройдет 20 ноября. Все четыре сборные, которые пройдут плей-офф отбора, при жеребьевке окажутся в четвертой корзине.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина на последних секундах вырвала ничью у Сербии и обеспечила себе "путевку" на Евро 2020.

Также мы рассказывали, что на Евро-2020 перед всеми матчами сборной Украины гимн будет петь DZIDZIO.