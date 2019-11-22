Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал "Стране" историю с якобы своим паспортом США, фото которого опубликовал, а вскоре удалил Telegram-канал "Темный рыцарь", назвав его фейковым.

"Самое возмутительное в этой истории, что есть люди, готовые поверить, что я надел такой жлобский свитер для фото на паспорт. А вообще выражаю благодарность Джокеру за сотрудничество, возможно благодаря ему псевдо-журналисты научатся заниматься элементарным факт-чекингом. Джокер ошибок не допускает. По моей информации, уже более трех месяцев на меня пытаются абсолютно разные службы накопать хоть что-то дискредитируещее или компрометирующее, но пока "нашелся" только Фотошоп. Мне кажется это хороший результат", - рассказал нам Давид Арахамия.

Ранее "Страна" сообщала, что Арахамия прокомментировал заявление Мосийчука о своем американском паспорте.