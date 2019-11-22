В Одессе сотрудники СБУ, ГБР и Генпрокуратуры проводят следственные действия в здании мэрии на Думской площади и в муниципальном департаменте финансов на ул. Жуковского. Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источники в горсовете.

Пока не уточняется, в рамках какого уголовного производства работают правоохранители. По данным источников, следователи изымают документы в департаменте финансов и юридическом департаменте. По неподтвержденной информации, их интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП "Теплоснабжение г. Одесса".

По данным издания, за последний год это предприятие получило почти миллиард бюджетных гривен.

Также стало известно, что обыскивают помещение департамента по организации работы горсовета.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ провело обыск в автомобиле сына нардепа Киссе.

Также мы сообщали, что ГБР проводит обыски на складах Госагентства резерва из-за просрочки.