Сегодня Александра Клитина, замминистра по вопросам евроинтеграции в Министерстве инфраструктуры Украины, дала пресс-конференцию.

Тема брифинга - комментарии Клитиной по поводу громкого скандала, который разгорелся после публикации аудиозаписей разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге. Из беседы стало известно, что Клитина якобы получила должность "через постель".

Отметим, что пост замминистра инфраструктуры она занимает буквально с 18 ноября. Но в самом министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ. В минувшем году она ушла оттуда и после избрания нового Кабмина уже стала замом Владислава Криклия. Клитина родилась в 1982 году в Киеве, у нее есть семья и сын.

Краткое содержание пресс-конференции Клитиной:

Вступительное оправдательное слово Клитина прочла, не отрываясь от бумажки. Сказала, что ни через какую постель она должность не получала.

Много раз повторила заученную фразу о том, что вопросы о переписке с Джокером - "это манипуляция". Однако в итоге все-таки сказала, что с кем-то переписывалась, но писала другое. А после завершения беседы переписка исчезла с ее телефона. По мнению чиновницы, это была хакерская атака.

Против тех, кто ее оклеветал на ужине в Кривой Роге (в частности, нардеп Поляков), она намерена подавать в суд иск о защите чести и достоинства. Будет требовать компенсацию морального ущерба.

В начале брифинга Клитина сказала, что ее шеф - министр Кликлий - ее поддерживает в данной ситуации. А ближе к концу пресс-конференции Криклий параллельно заявил, что хочет ее уволить.

Клитина сказала, что Криклий призывал ее уволиться самой сразу после обрародования пленок, однако она отказалась.

Самые интересные моменты брифинга смотрите в видео "Страны" (ниже). Подробная тестовая трансляция - под роликом.

Пресс-конференция Александры Клитиной. Видео: телеканал "Наш"

16:23 В телеграм-канале "Политика Страны" уже опубликован оперативный анализ пресс-конференции Клитиной.

16:22 Александра Клитина завершила пресс-конференцию. В шутку сказала, что если ее уволят, то будет давать журналистам интервью.

Пока она давала брифинг, появилось обращение министра Криклия, где он сказал, что будет настаивать на увольнении Клитиной.

16:21 На Джокера в суд она подавать не будет, поскольку не знает, где его искать. А с Юзиком, который принимал участие в беседе в Кривом Роге, говорит, не знакома.

16:19 Клитина говорит, что переговоры с мужчинами ей вещи проще. "Не ожидают жесткой позиции от меня. Это дает преимущество", - говорит чиновница.

16:18 У Клитиной спросила, сталкивалась ли она с сексуальными домогательствами во время своей карьеры. Ответила, что бывало всякое, но говорить она об этом не хочет и это "тема отдельной пресс-конференции".

16:10 О переписке с Джокером Клитина опять говорит заученное: "Это манипуляция".

В итоге чиновница все-таки подтвердила, что переписка была. "Я не могу ее опубликовать... Я не буду вдаваться в технические подробности. Но она исчезла, это была хакерская атака. Переписка была изменена. Я реально думаю, как сейчас правильно ответила вам. То, что опубликовали, это не совсем то, что было. А потом она исчезла сразу же".

16:05 Клитина подтвердила, что Криклий хочет ее отставки, а она отказалась увольняться: "Да, я отказалась уходить в отставку. Если господин Криклий меня считает неблагонадежной, то это его право - пусть подает представление на мою отставку. Ему не нравится такая публичность и внимание. Но я все равно поддерживаю министра, несмотря на то, что он хочет мою отставку. Если считаю, что это атака на президента, атака на нашу команду".

16:03 Вопрос: "Правда ли говорят, что в министерстве есть люди Коломойского и Ахметова?"

Ответ: "Я не буду это комментировать. Не хочу никого обвинять".

Александра Клитина. Фото: Страна

16:00 Вопрос по локомотивам. "Покупка локомотивов сейчас определит нам партнеров в принципе. Публичность нам сейчас не помешает".

15:59 Журналисты поинтересовались о ее образовании. Говорит, что училась в Нидерландах, месяц путешествовала по США, была в каждом штате. А сейчас учится в бизнес-школе в Киеве.

15:57 Вопрос: "Почему вы читали обращение с листочка вступительное слово? Вам кто-то писал это?"

Ответ: "Я сама писала, просто я волновалась. Боялась, что мои слова могут неправильно интерпретировать. Это моя первая большая пресс-конференция".

15:53 Вопрос: "Кто предложил вам пост замминистра?"

Ответ: "Было собеседование с президентом и премьер-министром. А предложил Криклий, он сам набирает себе команду".

15:51 Вопрос: "Против кого вы будете подавать в суд?"

Ответ: "Мне интересно посмотреть на этих людей, которые сплетничали обо мне. Я даже не знаю этих людей. Мои юристы подадут в Верховную Раду запрос, какие депутаты были в командировке в Кривом Роге. Также вроде Поляков распространил информацию - вот уже понятно, на кого подавать в суд", - отметила Клитина.

Клитина на пресс-конференции. Фото: Страна

15:48 Вопрос: "Вы работали при Омеляне. Почему ушли?"

Ответ: "Пошла не могла воплощать реформы. Если парламент не поддерживает ключевые законы, то министерство становится беззубым. Предыдущим правительством уже наработаны хорошие законы, которые сейчас можно воплотить. Законопроекты о внутреннем и внешнем водном транспорте, о реформе железной дороги все изменят", - сказала Клитина.

15:44 Журналист настаивает: "С кем вы переписывались, когда общались с Джокером?"

"Это манипуляции. Я не буду на это отвечать. Я сейчас завершу пресс-конференцию и уйду", - говорит Клитина.

О двух сотрудниках, в которых идет речь в переписке с Джокерам, Клитина высказалась отрицательно. В частности, о главе Укрзализныци. Говорит, что это ее открытая позиция.

15:43 Клитина назвала публикацию аудиопленок пиар-атакой против президента. Говорит, что с Криклием после скандала она общалась, он ее поддержал и они продолжат работать вместе.

Александра Клитина на пресс-конференции. Фото: Страна

15:41 Клитина отказалась комментировать переписку с Джокером. "Это манипуляция с вашей стороны", - ответила чиновница на вопрос журналиста.

15:35 Клитина абсолютно все считает с бумажки. Говорит, что кроме записи разговора мужчин подшофе никакого компромата на нее нет. И она будет подавать в суд, чтобы добиться компенсации морального ущерба.

Говорит, что не будет комментировать Джокеров и "Черных рыцарей".

Отмечается, что эта клевета - наказание за ее публичность. "Я не собираюсь уходить в отставку", - завершила свою речь, прочитанную с листочка.

15:10 Журналистов на брифинг Клитиной пришло не очень много, сообщает корреспондент "Страны". Пока чиновницы нет, представители СМИ могли согреться чаем.

Фуршет на брифинге Клитиной. Фото: Ю.Козун, Страна