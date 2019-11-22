В Киеве на ул. Старонаводницкой в 08.36 в пятницу, 22 ноября произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" в соцсети.

В сообщении говорится, что водитель люксового кроссовера Porshe не справился с управлением, вылетел на тротуар и снес 14 метров дорожного ограждения, а также 20 метров направляющего пешеходного ограждения.

"От удара фрагмент дорожного ограждения отлетел на территорию производственной базы КП "Дорожно-эксплуатационное управление Печерского района" и только чудом не травмировал рабочих", - сообщает пресс-служба.

Скриншот: Facebook/Комунальна корпорація "Київавтодор"

В результате ДТП автомобиль перевернулся и загорелся, поэтому работники ДЭУ немедленно потушили пожар.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве после ДТП водитель решил компенсировать ущерб и ограбил виновницу столкновения.

Также мы рассказывали, что в столице за два дня дважды побили антирекорд превышения скорости.