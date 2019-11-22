За 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили рекордные 52 миллиарда гривен чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 миллиарда гривен). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.

Нацбанк назвал четыре фактора роста банковской прибыли:

рост чистых процентных доходов банков на 17% до 66,1 млрд грн;

рост чистых комиссионных доходов банков на 12% до 36 млрд грн;

положительный результат от переоценки и от операций покупки-продажи - 13,9 млрд грн;

низкий объем отчислений банками в резервы - 9,3 млрд грн против 21,4 млрд грн в прошлом году.

Отмечается, что в январе-сентябре 2019 платежеспособные банки Украины получили 48,35 миллиардов гривен чистой прибыли, что было в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - 10,9 миллиардов гривен.

Напомним, что в НБУ обещали, что в этом году денег будет больше.

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