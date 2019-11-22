Кристофер Хивью - норвежский киноактёр, сыгравший одичалого Тормунда Великанью Смерть в фэнтезийном сериале канала HBO "Игра престолов" рассказал о том, что у сериала был заготовлен еще один финал. Об этом сообщает CNN

"Мы снимали альтернативный финал. Это было в основном для забавы, но я не знаю, можно ли мне говорить об этом", - рассказал Кристофер Хивью.

Напомним, что многие зрители были недовольны финалом 8-го сезона. Хивью также сказал, что он был удивлен тем, как все закончилось.

"Самое смешное, что после 7-го сезона у меня были свои теории, у фанатов были свои, у всех, у актеров были свои теории, поэтому были тысячи теорий. Трудно было бы выбрать один сценарий для финала, но я такого не ожидал. Был в нем элемент неожиданности, который мне понравился", - заявил актер.

Ранее "Страна" сообщала, что канал НВО показал как актеры "Игры престолов" реагировали на гибель своих персонажей.

Также мы рассказывали, что на HBO подтвердили продолжение "Игры престолов".

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