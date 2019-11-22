Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент планирует голосовать за запуск рынка земли во втором чтении в декабре. Об этом он рассказал в интервью изданию НВ.

На вопрос журналиста, когда в целом будет проголосован рынок земли, Корниенко ответил: "В зависимости от того, как Комитет успеет внести все правки. Это может быть либо с 2 декабря, или 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть".

Также первый замглавы фракции добавил, что референдум относительно рынка земли может состоятся, после принятия пакета законов о народовластии. "Сначала надо принять пакет законов о народовластии. Поэтому - примерно январь-февраль следующего года. Тогда запланируем", - сказал он.

До этого Верховная Рада поддержала за основу комитетский законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения № 2178-10. За проголосовали 227 депутатов от фракции "Слуги народа" и 13 внефракционных, всего 240 за.

2 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года.

Напомним, что в Германии надеются, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеров.

Также "Страна" писала о том, как запуск рынка земли активизировал схемы по ее бесплатной приватизации.