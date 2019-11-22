Защитника киевского Динамо Карлоса Самбрано, который родом из Перу, на родине обвинили в насилии в отношении женщин. Об этом пишет libero.pe.

Уточняется, что на перуанском телевидении в эфир вышла программа, в которой две девушки утверждали, что Самбрано и его охранники применили в их отношени силу. При этом одна из жертв - несовершеннолетняя. Инцидент произошел во время вечеринки.

"Они напали на меня, это были люди Карлоса Самбрано. Он также бил меня, он ударил меня по лицу", - сказала одна из девушек и показала побои.

Карлос Самбрано. Фото: GLR

Пострадавшие девушки уже написали заявления в полицию. Сам Самбрано опровергает причастность к инциденту, заявляя, что в это время он уже сидел в авто и собирался уезжать, поэтому "видел только 30 секунд из той ситуации". Он также подчеркнул, что девушка "хочет стать известной" благодаря ТВ, передает elbocon.pe.

Известно, что недавно Самбрано приезжал в Перу в расположение национальной сборной.

Ранее "Страна" писала о том, что киевское Динамо перед стартом нового сезона решило вернуть из аренды своего перуанского защитника Карлоса Самбрано, который в минувшем сезоне защищал цвета швейцарского Базеля.

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