Международный валютный фонд выдвинул Украине новое требование, без выполнение которого отказывается давать кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист, бывший нардеп Сергей Лещенко.

С принятием закона МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.

"Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом годы, последний сессионный день - 20 декабря" - заявил Лещшенко.

Он также добавил, что в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом “общественного интереса”.

Скриншот: Telegram/ЛЕЩЕНКО ТУТ

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