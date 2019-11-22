В окружении президента Владимира Зеленского обсуждают идею назначить Главой Киевской городской государственной администрации адвоката Алексея Резникова, который сейчас представляет Украину в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, а ранее был заместителем мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом "Стране" сообщил источник на Банковой.

По словам собеседника, кандидатура Резникова стала основной на пост главы КГГА, а предложил его на эту должность помощник президента Украины Андрей Ермак.

Но к этому вопросу вернутся после встречи в нормандском формате в Париже 9 декабря, поскольку Резников задействован в ее подготовке.

Алексей Резников - известный адвокат. Его юридическая компания "Астерс" много лет консультирует крупных бизнесменов и политиков. В частности, Александра Роднянского, группу DCH Александра Ярославского, корпорацию "Интерпайп" Виктора Пинчука. Достаточно неплохие у него отношения и с нардепом и бизнесменом Вадимом Столаром, которого называли ранее "теневым мэром" Киева.

Примечательно, что нынешний глава ОП Андрей Богдан начинал свою карьеру в адвокатской компании "Правис", одним из владельцев которой был Резников.

Ранее, как сообщила "Страна", Богдан продавливал увольнение Кличко с поста главы КГГА и назначение на него Александра Ткаченко - экс-гендиректора телекомпании Коломойского 1+1. Но Ермак выступил против этого назначения, убедив президента, что Ткаченко не сможет победть на выборах Кличко из-за своего низкого рейтинга, а на посту главы КГГА завалит зимой работу городского хозяйства, подорвав рейтинг Зеленского в Киеве.