Украинский Кабинет министров решил больше не выдавать бесплатные долгосрочные визы эстонским гражданам в ответ на аналогичное решение Эстонии по поводу украинских граждан. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это стало ответом на аналогичное решение эстонской стороны - чтобы соблюсти принцип взаимности в отношениях между Украиной и Эстонией в сфере оформления виз", - пояснили в правительстве.

В сентябре правительство Эстонии решило отменить свое решение 2010 года о выдаче бесплатных долгосрочных виз для украинцев.

Эстонское правительство пояснило: поскольку примерно 90% граждан Украины подают документы на получение визы для длительного пребывания для работы в Эстонии, поддерживать льготы для украинцев не имеет смысла. Приказ вступил в силу 1 ноября.

При этом эстонское правительство отметило, что Украина остается важным партнером для Эстонии в восточной Европе. Аналогичное решение по поводу виз правительство Эстонии решило принять и в отношении граждан Беларуси.

Ранее "Страна" сообщала, что Эстония требует от России 5% территории по Тартускому договору от 1920 года.

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