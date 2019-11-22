Около 30 тысяч жителей города-курорта на Азовском море Бердянска остались без электроснабжения из-за шквального ветра с 21 на 22 ноября. Об этом говорится в сообщении Районных энергосетей Бердянска, пишет пресс-служба горсовета Бердянска.

Вечером 21 ноября из-за непогоды была обесточена насосная станция, которая обеспечивала водой поселок "Военный городок". К утру 22 ноября аварию устранили и водоснабжение было возобновлено.

На данный момент без энергоснабжения остаются жители районов "8 Марта", "Ближняя Коса" и "Колония". Над ликвидацией аварий работают аварийные бригады, но из-за порывов ветра возможны новые отключения электроснабжения.

По данным управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в течение 22 ноября на побережье Азовского моря и по морю ожидается шквальный ветер скоростью 25-30 м/секунду, высота волн 15 -20 дециметров, что соответствует 2-му уровню опасности (оранжевому).

Напомним, что синоптики обещают сегодня мороз и сильный ветер.

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