Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде поддержит снятие неприкосновенности с нардепа от "ЕС", бывшего президента Петра Порошенко, если в парламент будет внесено такое представление генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает "Новое Время".

"Все мотивированы (голосовать, - Ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности, - Ред.) отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет с целью процессуальных действий. С 1 января 2020-го, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", - заявил Корниенко.

При этом нардеп не стал прогнозировать дату голосования за представление относительно Порошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что подозрение Порошенко было передано в Генпрокуратуру еще 30 октября, но почти 20 дней пролежало без движения.

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