Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в Украине запущена новая онлайн-система жалоб на действия его подчиненных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Новой таможне - новая онлайн-система жалоб! Пока в тестовом режиме, поэтому извините, если что", - заявил Нефедов.

Также он отметил, что в каждом регионе уже выделены люди, которым будут перенаправлять жалобы.

"На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей". На такое отвечать не будем", - добавил начальник ГТС.

Ранее глава ГТС Нефедов сообщил, что работа обновленной таможенной службы в Украине стартует в начале декабря. Уже зарегистрированы все 16 таможен.

Зарегистрировать жалобу можно по этой ссылке.

Скриншот: Facebook/Max Nefyodov

Ранее "Страна" сообщала, что буковинскую таможню зарегистрировали как юрлицо.

Также мы рассказывали, что Гончарук разоблачил конфискацию сотен пар тапочек на черновицкой таможне.