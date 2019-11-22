Кабинет Министров отменил конкурс на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и объявил новый. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Руководитель не выбран, конкурс был заново объявлен. Ни один из кандидатов, который прошел отбор не удовлетворил нас как человек, который мог бы возглавить данное ведомство", - сказал Гончарук.

Между тем в соцсети появилась гневная реакция одной из участвовавших в конкурсе претенденток на должность главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерины Мирной-Павловой.

"Я первая женщина, которая прошла 9 кругов ада и честно претендовала на место Главы ДАЗВ, и Вы - первая политическая сила, которая так низко и ничтожно поступила с гендерной политикой в Украине!!!!" - возмутилась 35-летняя претендентка на должность.

Далее автор поста рассказала, как воспитывалась без родителей, много училась, накопила огромных багаж знаний и опыт. Екатерина Мирная-Павлова перечисляет свои достижения в работе и награды, которые, судя по всему, не были должным образом оценены конкурсной комиссией. Что и стала причиной ее возмущения.

Фото: facebook.com

В то же время источник "Страны" заявил, что Екатерина Мирная-Павлова ещё на этапе тестов по законодательству страны была на 9 месте из 11 претендентов.

Напомним, 12 октября Кабмин уволил Виталия Петрука с должности главы Госагентства по управлению зоной отчуждения и назначил врио главы Владимира Фещенко, который до этого был заместителем Петрука.

А во вторник 19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что на эту должность хотела предложить своего человека Юлия Тимошенко в обмен на голоса своей фракции. Но, по словам Зеленского, власти отвергли такой "договорняк", после чего Тимошенко и объявила об уходе в оппозицию.

Ранее "Страна" писала о том, что в 2019 году установлен рекорд посещаемости туристами зоны отчуждения в Чернобыле.

Также мы сообщали, что охотники на внедорожниках хотели пристрелять оружие в Чернобыльской зоне отчуждения и попались пограничникам.