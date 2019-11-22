Кремль назвал дату, когда пройдет следующая большая пресс-конференции президента России Владимира Путина. По заявлению пресс-службы, она состоится 19 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

"Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года", - говорится в сообщении. Таким образом, очередная большая пресс-конференция Путина пройдет через 10 дней после "нормандской" встречи.

Скриншот: kremlin.ru

Большая конференция с российским президентом традиционно проводится ежегодно. Так, в 2018 году она состоялась 20 декабря и длилась 3 часа 46 минут, за это время Путин ответил на 53 вопроса.

Ранее "Страна" расссказывала, как президент Украины Владимир Зеленский превратил рынок еды в зал для самой длинной в мире пресс-конференции.

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