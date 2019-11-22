После вчерашнего инцидента с самолетом турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который после приземления в Одессе подломил переднюю стойку шасси, аэропорт до сих пор не работает, пишет Думская.

Как сообщает издание, поврежденный турецкий самолет сейчас все еще на полосе. Оборудование для эвакуации борта с полосы ждали от Turkish Airlines. Его доставили в Херсон из Турции. Сейчас оборудование растамаживают, а после его привезут в Одессу. Все службы приведены в полную готовность.

Предварительно на онлайн-табло аэропорта значится, что прибытие первого рейса состоится не раньше 12:35 - ожидается самолет из Вены авиакомпании "Austrian Airlines". Авиакомпании отправляют своих пассажиров в другие аэропорты. Например, компания SkyUp отправила людей автобусами в Херсон, а оттуда они уже полетят в Египет.

Фото: odesa.aero

В аэропорту официально прокомментировали инцидент - по предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с).

"После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к полому передней стойки шасси. На данный момент службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы. В Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна. Комиссия продолжает расследовать причины инцидента. В связи с этим, аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение до 18:00. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении одесского аэропорта.

Напомним, что вчера в аэропорту Одессы за один день случились сразу две самолетные аварии.

Также мы писали о том, что пассажиры рассказали "Стране" об аварийной посадке самолета в Одессе.