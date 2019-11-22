Возвращенные Украине захваченные год назад артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были отмыты, отремонтированы, а также на них было оставлено штатное вооружение.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с процессом передачи.

"Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы", - сказал источник. По его словам, на украинских кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а в прачечной постирали оставленную одежду и обмундирование.

По данным источника, акт о приемке украинских судов подписал тот командир, который отдавал им приказ на выход в море во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Согласно видео, которое было предоставлено Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, после подписания акта передачи, украинский представитель помахал рукой и сказал: "Все!". Российский представитель ответил: "До свидания! Всего доброго!".

В четверг, 21 ноября, адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил "Интерфаксу", что огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые у украинских моряков в ходе инцидента в Керченском проливе, не были переданы Киеву и остались в Москве в качестве вещественных доказательств по делу.

"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радионавигационное оборудование", - сказал Полозов.

Он отметил, что сами корабли продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение.

В четверг ЦОС ФСБ в ответ на заявление командующего ВМС Украины об "угробленных россиянами" кораблях распространил видео передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских кораблей находится в норме, с исправной сантехникой.

На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают. На кадрах также виден белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды.

В среду, 20 ноября, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, россияне их "угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона проанализирует состояние возвращенных Россией кораблей ВМС Украины и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

"То, что мы увидели: действительно, не хватает (на судах - Ред.) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули всё, что там есть", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину кораблей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле заявили, что претензии Украины по поводу кораблей не повлияют на нормандский саммит.

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