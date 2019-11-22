Ночью 21 ноября, в 01:22 по киевскому времени, в Южно-Китайском море якобы взорвалась атомная подводная лодка. Это произошло между Индокитаем и Филиппинскими островами. Официального подтверждения этому пока нет.

Ряд СМИ сообщают, что это фейк. Другие - что действительно был взрыв на подлодке. Третьи - что ничего не было, но имел место морской конфликт между США и Китаем.

Также иностранные СМИ утверждают, что американский флот уже находится в боевой готовности. Сообщение о ЧП прокомментировали в России.

"Страна" собрала информацию, которая известна о происшествии на данный момент.

"Мощнее, чем в Хиросиме". Слухи и факты о взрыве

О взрыве атомной подлодки сообщило HalTurnerRadioShow. Издание утверждает, что взрыв был мощнее, чем в Хиросиме.

Мощность "Малыша", который 6 августа 1945 года сбросили на Хиросиму, составляла от 13 до 18 килотонн, а "Толстяк", что спустя три дня сбросили на Нагасаки, равнялся 21 килотонне тротила.

Сейчас же, утверждает СМИ, речь идет о мощности взрыва от 10 до 20 килотонн.

По некоторым данным, подводная лодка принадлежит Китаю. Сообщается, что превышение уровня радиации было зафиксировано во Вьетнаме, Тайване и Китае (СМИ указывает это на карте, приведена ниже).

Якобы повышенный уровень радиации. Фото: halturnerradioshow.com

Иностранные СМИ отмечают, что информацию активно распространил американский радиоведущий с правыми взглядами Хэл Тернер. Впрочем, речь идет уже не о взрыве непосредственно атомной подлодки, а о применении ядерного оружия.

"Тернер предположил, что китайское правительство взорвало ядерное оружие, чтобы тихо послать правительству США сигнал о том, что ему надоело вмешательство против подавления китайцами протестов против демократии в Гонконге, продолжающейся американо-китайской торговой войны или, возможно, просто предположить, что третья мировая война была за углом", - пишет издание gizmodo.com и называет сообщение Тернера "собачьей чушью".

Другие СМИ - газета Ryukyu Simpo - пишет, что еще в понедельник вечером, 18 ноября, житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Утром во вторник прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было.

Издание sputniknews.com утверждает, что взрыв таки был, а американские подводные лодки находятся в боевой готовности в Южно-Китайском море. Но добавляет, что взрыв произошел безотносительно ситуации о споре Китая и США на острова Спратли и Парацельс.

На момент подготовки материала ни Пекин, ни Вашингтон данные сообщения не комментировали. А из официальных органов с комментарием выступил только Роспотребнадзор.

"По информации, полученной из глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом", - говорится в сообщении российского ведомства.

Обстановка в Южно-Китайском море

Из сообщения "Роспотребнадзора" видно, что ЧП таки случилось. Но какое именно - пока непонятно.

Отметим, ситуация на этом географическом участке взрывоопасная. Там уже давно нагнетается противостояние между США и Китаем. И в последние дни оно обострилось.

Издание Reuters сегодня утром опубликовало текст в котором говорится, что США специально отправили свои корабли в спорное Южно-китайское море в рамках своей акции "свобода судоходства", чтобы "позлить Пекин, оккупировавший демократический остров (речь идет о Тайване)".

"Так, военные корабли США дважды подплывали к островам, на которые претендует Китай. Водный путь одна из горячих точек между США и Китаем, помимо торговой войны, санкций США, темы Гонконга и Тайваня. Китайские военные подтвердили, что два военных корабля США прошли через спорные водные пути, и заявили, что отслеживают проход американских кораблей.

"Мы призываем США прекратить эти провокационные действия, чтобы избежать каких-либо непредвиденных происшествий", - говорится в заявлении командования Китая.

У Китая есть неоспоримый суверенитет над островами Южно-Китайского моря и его окрестностями. Китай претендует почти на все воды Южно-Китайского моря, где он создал военные форпосты на искусственных островах. Тем не менее, Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам также имеют претензии на часть моря. Соединенные Штаты обвиняют Китай в милитаризации Южно-Китайского моря и в попытке запугать азиатских соседей, которые вправе использовать обширные запасы нефти и газа", - пишет Reuters.

CNN 18 ноября сообщило о предупреждении, полученном со стороны Пекина. А именно, что власти Китая приказывали США прекратить "напрягать мышцы" в Южно-Китайском море. Об этом якобы пытался договориться в понедельник министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с американским коллегой Марком Эспером в Бангкоке. Китай объявил, что его новый авианосец направляется в Южно-Китайское море в учебных и исследовательских целях. Вэй и Эспер обсудили множество вопросов, в том числе политические волнения в Гонконге и статус Южно-Китайского моря.

"Большая часть международного сообщества рассматривает морские претензии Китая в регионе как чрезмерные и нарушение международного права. США также обвиняют Китай в милитаризации островов в море и регулярно отправляют военные корабли в регионе в рамках операций по оспариванию претензий Пекина и обеспечению "свободы судоходства" в регионе", - отмечается в материале CNN.