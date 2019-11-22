Россия хочет провести новые испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" уже в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Учения пройдут на морском полигоне Северного флота.

"Пуск "Циркона" предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части", - сказал источник.

Он также отметил, что в настоящее время разрабатывается необходимый стенд на базе понтона, с которого будет проведена стрельба ракетой.

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