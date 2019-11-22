Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что экономического роста и эффективной борьбы с контрабандой в Украине не будет, если не навести порядок с ФОПами.

Об этом он сказал в эфире 1+1.

"Я сам полгода назад был ФОПом и жестко бился. Меня убедили и убедили цифрами. Самая большая дыра и одномоментная возможность экономического роста в этой стране - черный рынок, контрабанда. Контрабанду невозможно остановить, не наведя порядок с ФОПами. Зайдите сегодня в любой магазин ритейл-стори и увидите миллионы товаров, контрабандных путем завезенных в Украину... Мы должны прослеживать всю цепочку появления товаров в магазине", - заявил Аарахамия.

Слова Арахамии вызвали возмущение представителей малого бизнеса.

"Вчера на "Право на владу" Арахамия сказал страшную вещь, которая и определяет сегодняшнее экономическое безумие фракции "Слуга народа" - он сказал, что его убедили, что контрабанду невозможно победить без уничтожения ФОПов. Слово "уничтожение" Давид, конечно, не говорил. Но навесить на ФОПа отчетность - это и есть уничтожение упрощённой системы", - сообщил в Facebook Павел Себастьянович.

Он считает, что факты, предоставленные другой стороной - инициативной группой от протестного движения ФОПов - совсем не принимаются во внимание. "Мнение экономистов, предпринимателей просто не принимаются во внимание. Важно только мнение налоговиков", - пишет Себастьянович.

"Контрабнда реализуется через большие сети с кассовыми аппаратами и приходными документами. Она реализуется через интернет-торговлю тысячами частых лиц без всякой регистрации. И, конечно, какая-то часть ФОПов, не больше 2% от всех ФОПов, возможно тоже торгует контрабандой", - считает он и добавляет, что это "удивительная логика".

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Советник предправления банка "Фамильный" Игорь Дядюра пишет в Facebook, что "хотел бы посмотреть на те цифры", на которые ссылается Арахамия.

"Хочу, чтобы все понимали, как глубоко сидит в бошках чиновников байка о "контроль товарной цепочки" (который не работает, от слова "никак") и насколько глубоко уже эта "компетентность" уровня "я сам был фопом, зайдите в ритейл, у нас граница большая, ее не прикрыть", - пишет Дядюра. И добавляет: "Меня убедили цифрами". (тм) Ой-йой. Хотел бы те "цифры" посмотреть. Эти депутаты сломались, несите новых".

Фото: facebook.com

Напомним, что налоговики заявили, что кассовые аппараты понадобятся даже тем ФОПам, которые не работают с наличными.

Также мы писали о том, что "Слуги народа" предложили повысить лимиты для ФОПов.