Киевская полиция открыла дело по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины из-за взрыва в подъезде дома на ул. Олеся Гончара, 67, который произошел в ночь на пятницу, 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

На месте происшествия работники полиции установили, что в результате взрыва никто не пострадал, повреждена только внутренняя отделка.

Участковые офицеры полиции провели поквартирный обход и опросили свидетелей и жителей дома. Следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли оттуда деформированные металлические фрагменты, которые направили на экспертизу. Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить и задержать причастных лиц к данному правонарушению.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Фото: полиция Киева

Ранее "Страна" сообщила, что появились фото и видео с места взрыва.

Также мы рассказывали, что в Киеве в общежитии произошел взрыв, из-за которого погибли два человека.