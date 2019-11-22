На киевском Центральном железнодорожном вокзале на мужчину упала плитка и разбила ему голову. Человек ждал в это время свой поезд. Место ЧП быстро оградили, а кровь с пола пытались быстро вытереть работники вокзала. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Центральном железнодорожном вокзале Киева отпала плитка. Все бы ничего, но она упала на мужчину, который ожидал поезд. Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала", - сказано в сообщении.

Видео: facebook.com

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях и отметили, что ехать поездом уже становится небезопасно. "Вот тебе и один из самых безопасных видов транспорта - поезд. А ожидать его не так безопасно, как оказалось", "Какой ужас. А мог там и ребенок стоять", "Капец...а теперь затяжные суды, и итог - никакой, скажут, что сам виноват, что там стоял...", - пишут пользователи.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве мужчина залез на колонну ж/д вокзала, чтобы покончить с собой.

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