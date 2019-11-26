26 ноября отмечают День Иоанна Златоуста, в мире празднуют профессиональный день сапожника и день информации. Сегодня именины у Ивана, Германа.

Народные и церковные праздники

Сегодня День памяти святителя Иоанна Златоуста, который был архиепископом Константинопольским. Он родился в семье военачальника, учился у лучших философов, стал изучать Священное писание и молитвенное созерцание. Позже стал проповедником, провел 12 лет в храме, за что от паствы получил имя "Златоуст". Средства, которые ему предназначались, он отдавал на содержание больниц и гостиниц паломников. Сам же вел аскетичный образ жизни. Наставлял приверженцев и утешал страдающих. Он умер от болезни в Команах, после чего его мощи перенесли в церковь святой мученицы Ирины в Константинополе. Они помогают верующим в исцелении.

Наши предки говорили, что "На Златоуста все поле пусто", то есть земля погружалась в сон до весны. Иней на деревьях указывал на хорошей урожай.

Международные праздники

Сегодня Всемирный день информации, количество которой с каждым днем нарастает. Психологи в последнее время говорят об информационной зависимости и что неумение пользоваться получаемой информацией и информационными технологиями приводят к так называемому "информационному стрессу". Это может вызвать проблемы со здоровьем, о чем важно помнить.

Еще один праздник сегодня - Международный день сапожника. Это праздник всех ремесленников и мастеров, которые занимаются дизайном обуви, ее ремонтом. С годами многие профессии стали механизированными, однако труд сапожников остается почетным и востребованным.

События и даты

В 1394 году Сеул стал столицей Кореи.

В 1890 в городе Боржоми начали разливать одноименную минеральную воду для продажи.

В 1917 году основали Национальную Хоккейную Лигу.

В 1944 Закарпатья вышло из состава Чехословакии и воссоединилось с советской Украиной.

Сегодня 80 лет исполняется американской певице и актрисе Тине Тернер.

Также 56 лет исполняется историку, экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику.

Именины

День ангела у Ивана и Германа.