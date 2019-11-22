Глава юридического Комитета Сената США Линсди Грэм затребовал у госсекретаря Майка Помпео документы, которые касаются разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины. Об этом говорится в письме сенатора, которое он выложил в своем Twitter.

По словам сенатора, 11, 18 и 19 февраля 2016 года Байден имел серию телефонных разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, в которых поднимался вопрос "увольнения генерального прокурора Шокина за якобы коррупцию". Еще один разговор по телефону состоялся 22 марта 2016 года, ровно за неделю до того, как Шокин был смещен с должности, пишет сенатор.

"Как я понимаю, 4 февраля 2016 года, Генеральная прокуратура под руководством Виктора Шокина объявила об аресте имущества учредителя украинской газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского... Хантер Байден через Twitter начал "преследовать" тогдашнего заместителя госсекретаря Тони Блинкена, который долгое время был советником вице-президента Байдена, указывая, что оба могли бы инициировать переговоры относительно расследования Шокиным деятельности Burisma. В то время Хантер Байден занимал должность члена совета директоров Burisma", - отмечает в письме Грэм.

Чтобы выяснить роль Байдена "в увольнении генпрокурора Шокина ради прекращения расследования деятельности компании, где работал его сын", председатель юридического комитета Сената потребовал у госсекретаря документы и стенограммы телефонных разговоров между Байденом и Порошенко в указанные даты.

Скриншот: письмо Линдси Грема к Майклу Помпео, twitter.com/LindseyGrahamSC

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