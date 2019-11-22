Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что службы безопасности страны обнаружили факт шпионажа со стороны России, однако сказал, что на отношения с Москвой это не повлияет. Как сообщает PTC, об этом Вучич сказал на пресс-конференции в четверг, 21 ноября.

Президент Сербии обратился к общественности по поводу шпионского дела и рассказал подробности. Напомним, в Сербии на днях опубликовали видео, на котором, по утверждениям журналистов, сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает деньги "сербскому агенту - высокопоставленному чиновнику" в Белграде.

Как сообщили в МИД Сербии, Клебан в свое время занимал должность помощника атташе в посольстве России в Белграде, но его уволили с этой должности в июне 2019 года.

По словам сербского президента, видео сняли 24 декабря 2018 года. Сербский агент был объектом слежки со стороны спецслужб из-за контактов с хорватской контрразведкой.

Вучич говорит, что спецслужбы неоднократно документировали контакты Клебана с сербским агентом. Также у сербской стороны есть доказательства других российских шпионов, утверждает президент. "Только с Клебан было зафиксировано 10 контактов, у нас также есть фото-, аудио- и видеодокументация, на которой он давал деньги", - сказал сербский президент.

Он добавил, что Клебан больше не находится на территории Сербии.

В то же время Вучич заявил, что он не забывает обо всем, что Россия сделала для Сербии. Он напомнил, что Сербия стала единственной европейской страной, которая не вводила санкции против РФ. "Мы не изменим нашу политику в отношении России, которую мы считаем братской и дружественной страной... но мы укрепим нашу собственную разведывательную оборону", - сказал Вучич.

"Я только спросил российского посла: "Почему? Я не вижу в этом логики", - сказал Вучич, выразив уверенность, что президент России Владимир Путин не был проинформирован о действиях Клебана.

Сербские органы в связи с появлением записи начали расследование, а президент Александр Вучич 21 ноября встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. В четверг президент Сербии Вучич подтвердил, что 4 декабря планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

В МИД РФ заявили, что история с видеозаписью возможной передачи денег российским военным сербском чиновнику - это провокация перед встречей с Путиным.

Напомним, что в Сербии срочно госпитализировали президента из-за проблем с сердцем.

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