В Черновицкой области пограничный наряд пресек незаконный вывоз сигарет через границу из Молдовы в Украину и загрузку их в транспортные средства иностранной регистрации. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

У села Гвоздовцы вчера, в 23:00, нарушители, заметив пограничников, стали убегать на автомобилях. Во время попытки задержания беглецы проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одно транспортное средство на пограничников, создав явную угрозу их жизни и здоровью.

"Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, поскольку предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей. В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвоздовцы", - говорится в сообщении.

О данной ситуации пограничники немедленно проинформировали представителей правоохранительных органов Черновицкой области и пограничной полиции Республики Молдова. Кроме того, в Национальную полицию в Черновицкой области направлено сообщение о совершении уголовного правонарушения по признакам, предусмотренным ст. 342, 345 Уголовного кодекса Украины, и в ГУ ГФС в Черновицкой области по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Вскоре от дежурного подразделения полиции была получена информация об обращении в центральную районную больницу трех гражданских лиц с огнестрельными ранениями.

Для выяснения всех обстоятельств данного происшествия на участок Черновицкого пограничного отряда прибыл председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Сейчас во взаимодействии с другими правоохранительными органами устанавливаются личности всех правонарушителей и проводится дальнейшая проверка.

Напомним, что в Черновицкой области три человека пострадали из-за взрыва в частной сауне.

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