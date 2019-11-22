В социальной сети Facebook народные депутаты от "Слуги народа" Виталий Безгин и Роман Грищук призвали сдать мандат коллегу по фракции Романа Иванисова, который в 90-х годах был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

"О Романе Иванисове. Не про правовую составляющую. Исключительно о морально-этической составляющей. Единственный выход: сложить мандат", - написал Безгин.

В комментариях его поддержал нардеп-мажоритарщик от "Голоса" Павел Ризаненко.

"Юридически все ОК, он не имеет непогашенной судимости, а только непогашенная судимость лишает конституционного права быть избранным. Но есть морально этическая сторона и вопрос введения в заблуждение избирателей (это существенная информация, которая изначально влияет на принятие решения голосовать или нет за этого кандидата которая была скрыта от избирателей кандидатом). Знала партия СН о его погашенную судимость когда принимала решение его выдвинуть? Если партия спрашивала и он предоставил ложную информацию тогда его нужно исключать, но еще лучше чтобы он сам принял решение сложить мандат. Если партия знала, тогда ситуация гораздо хуже..." - заявил политик.

Скриншот: Facebook/Vitalik Bezgin

Призвал Иванисова сдать мандат и нардеп-мажоритарщик из "Слуги народа" Роман Иванисов.

"Роман Иванисов, выйти из фракции недостаточно. Ты должен сложить мандат народного депутата", - написал Грищук в Facebook. Также он отметил, что есть много заинтересованных в медийных атаках на "Слуг народа", но "нельзя свою ложь прикрывать "нападками на фракцию", - заявил Роман Грищук.

Фото: Facebook

"Как мы вчера и писали, в "Слуге народа" решили не только исключить Иванисова из фракции, но и заставить сдать мандат.

С утра сразу несколько депутатов от партии президента потребовали от Иванисова сдать мандат. В частности, призывы об этом на своих страницах в соцсети опубликовали Роман Грищук и Виталий Безгин.

Отметим, что Иванисов - мажоритарщик. И даже если он выйдет из фракции, он свой мандат не потеряет. Поэтому сейчас "слуги народа" проводят операцию "принуждение к сдаче мандата". Посмотрим, насколько это на Иванисова подействует", - пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Фото: t.me/stranaua

Напомним, вокруг нардепа Иванисова разгорелся скандал по поводу его судимости в 80-е годы за изнасилование несовершеннолетней девушки с угрозой убийства. Тогда преступника помиловал Кучма. Иванисов уже ушел из фракции "Слуга народа".