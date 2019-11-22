Вчера появились подробности преступления депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова, который был осужден за изнасилование.

Приговор опубликовал юрист Андрей Портнов. Из него следует, что в 1995 году будущий нардеп, тогда 17-летний подросток, принял участие в групповом изнасиловании девушки.

После суда он провел в тюрьме, не считая предварительного заключения, восемь месяцев - после чего был помилован указом президента.

В "Слуге народа" историю сначала пытались замять, но потом вынуждены были начать исключение Иванисова из фракции. И уже призывают его сдать мандат депутата.

"Страна" реконструирует историю с депутатом-насильником - от его преступления до попыток защитить Иванисова.

Насильники из "мэрской Волги". Фабула преступления

Иванисов был осужден Пологовским райсудом Запорожской области 21 марта 1996 года.

История преступления такова. В сентябре 1995 года Иванисов и его приятели катались на служебной "Волге" отца одного из будущих насильников - Романа Комысы. Отец попросил его отогнать авто в гараж Бердянского райисполкома. Из чего следует, что он работал в этом учреждении и, возможно, был чиновником.

Как позже скажет жертва преступления - ее насиловали в "мэрской Волге".

Однако Комыса решил машину в гараж не отгонять, а вместо этого покататься с друзьями - из Бердянска в близлежащий поселок Куйбышево. И позвал еще троих - Михаила Хаджийского, Романа Иванисова и Александра Ивахина.

Приехав туда, они стали кататься по городу, пока не заметили двух девушек - Гнатушу и Онищенко. Комыса остановил машину и предложил им покататься. Те отказались. Но Иванисов и Ивахин (оба несовершеннолетние) выскочили и начали силой заталкивать девушек в автомобиль.

Гнатуше удалось вырваться и сбежать, а Онищенко посадили в машину и повезли в колхозное поле за поселок. Девушка просила отпустить ее к маленькому ребенку, но подростки грозили "отвезти ее в Мариуполь или Ростов-на-Дону и закопать", если она не согласится вступить с ними в половую связь.

Остановившись в поле, они по очереди изнасиловали ее. Сначала Онищенко сопротивлялась. Но, как указывается в приговоре, Иванисов ударил ее по голове. После чего девушка согласилась раздеться. Каждый по очереди уединялся с ней в машине. Как указывалось в приговоре - сначала половую страсть удовлетворяли в извращенной форме, а потом обычным способом.

Первым был Хаджийский, затем Комыса, потом Иванисов и Ивахин. Отметим, что будущий депутат, пока ждал своей очереди, предлагал Комысе уехать отсюда. Но тот сказал, что если что-то не нравится, то он может вернуться в Бердянск пешком.

Тогда Иванисов согласился принять участие и тоже полез в машину. Но до второй части изнасилования не дошел "по физиологическим причинам". Как указывалось в протоколе, опубликованном ранее экс-нардепом Игорем Мосийчуком - не было эрекции.

Затем, бросив девушку в поле, компания уехала, но была задержана милицией на ближайшем посту ГАИ.

"Моему ребенку было два года". Версия жертвы преступления

После публикации приговора журналисты нашли жертву изнасилования. На момент преступления ей было 25 лет - то есть, она не была несовершеннолетней, как утверждалось ранее.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала Онищенко.

Кроме того, девушка призналась, что на нее оказывали давление, из-за которого ей пришлось написать несколько просьб о помиловании насильников. А их, кстати, потом действительно помиловали.

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали. Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - рассказала женщина.

Суд и помилование

Иванисов был арестован 25 октября 1995 года Куйбышевским судом Запорожской области, а уже весной был осужден Пологовским райсудом - к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор был по двум статьям:

- 17 и 117 ч.3 УК Украины (1960 года) - покушение на изнасилование, совершенное группой лиц;

- ст. 118 ч.2 УК Украины (1960 года) - удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц.

Позже кассационная инстанция снизила срок Иванисову на один год - до двух с половиной лет. Он сидел в Мариупольской колонии.

Журналист Юрий Бутусов также опубликовал письмо одного из воспитателей Мариупольской ИВК Павла Краморова. В нем говорится, что отец Иванисова был "большой коммерс" из Бердянска.

"В 96-м году я работал в Мариупольской воспитательной трудовой колонии на разных должностях, Иванисова отлично помню, он был в моем отряде, я как воспитатель неоднократно писал на него характеристики, беседовал, изучал его личное дело. "Упакованный" он был, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано.

Все эти материалы дела есть в нескольких архивах, срок хранения - 75 лет. Мариупольскую воспитательную колонию закрыли в 2008 году, на ее базе сделали исправительный центр, в 2016 закрыли и его, однако остался архив в любом случае.

Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать. Но затем он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет.

Вел он себя нормально, говоря на сленге, пальцы веером ему не по масти было распускать, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, он был " упакованый", "грелся" хорошо, делился передачами. Освободился условно- досрочно", - пишет Краморов.

А в конце ноября 1996 года вышел указ Леонида Кучмы о помиловании Иванисова. Неотбытую часть наказания ему заменили на условный срок.

То есть Иванисов из всей компании отделался самым мягким наказанием. Во-первых, потому что изнасиловать не смог, а лишь "удовлетворил половую страсть извращенным способом".

Во-вторых, суд видимо принял во внимание попытки будущего депутата избежать преступления и вернуться домой. Но под давлением Комысы - оставшегося со всей компанией.

Человек этот оказался очень непростым.

Кто такой Роман Комыса?

Из материалов суда видно, что главным застрельщиком преступления был Комыса - он первый предлагал девушкам "покататься", а потом первым заявил Онищенко, что ее будут насиловать и грозил ей убийством.

"Во время движения Комыса предложил Онищенко вступить со всеми в половую связь, однако она не согласилась, стала просить ее отпустить к маленькому ребенку. Не реагируя на просьбы Онищенко, Комыса заявил, что если она не вступит в половую связь, то они ее вывезут в Ростов-на-Дону или Мариуполь и закопают", - говорится в приговоре.

Роман Александрович Комыса, как следует из материалов дела, на тот момент был студентом Бердянского пединиститута.

Судя по "Волге", именно его потерпевшая Онищенко могла называть "сыном мэра" Бердянска. Однако эту должность в 1995 году занимал Алексей Бакай. Судя по фамилии, Роман был сыном главы Бердянской районной госадминистрации Александра Комысы.

Этот чиновник возглавлял РГА до 1999 года, после чего был снят распоряжением президента Кучмы.

Учитывая, что Комыса-младший также не отсидел весь срок, а вышел менее, чем через год по условке - то без помощи отца, которого назначил на должность тогдашний президент, не обошлось.

Интересно, что через много лет человек по имени Роман Комыса всплыл как генеральный директор компании FOREX MMCIS group. Он возглавил ее в 2014 году, сообщали бердянские СМИ.

В заметке указывалось, что этот бердянец учился в местном пединституте - как и осужденный за изнасилование. Совпадает и возраст: в 1993 году Комыса, как говорится в новости, закончил школу. То есть ему на тот момент было 17 лет - что соответствует году рождения, указанному в приговоре - 1976-й.

Указывается, что с 1996 по 1998 годы будущий финансист был "в творческом поиске" и "пробовал себя в разных сферах". По данным же местных СМИ, в октябре 1996 года Комысе, который весной получил пять лет, изменили приговор на условный.

Утверждается, что в 2009 году его снова судили - за хранение наркотиков.

Интересно, что буквально через месяц после вступления в должность гендиректора "Форекса", Комыса заявил о ее банкротстве.

В деловых кругах говорят, что Комыса был просто "фунтом", на которого оформлялись идущие ко дну финансовые пирамиды.

С 2014 года в отношении FOREX MMCIS group расследуется уголовное производство о мошенничестве, в последний раз расследование возобновлялось в 2018 году.

Издание "Коммерсант" приводило данные о том, что компания, имеющая признаки финансовой пирамиды, только в России обманула вкладчиков на 70 миллионов долларов.

В общем, как видим, групповое изнасилование осенью 1995 года стало настоящей "путевкой в жизнь" для некоторых его участников: один стал народным депутатом, а второй - крупным финансистом.

Как защищали Иванисова, но потом решили исключить

На Банковой и в "Слуге народа" после публикации этих документов заявили, что исключат Иванисова из фракции и попытаются заставить сдать депутатский мандат.

Что интересно, в правящей партии изначально пытались замять эту историю и не выгонять нардепа с преступным прошлым.

Информация о судимости Иванисова была опубликована 18 ноября. Однако Генпрокуратура только через два дня подтвердила ее. Правда, потом отозвав свое подтверждение назад.

Одновременно Иванисов лгал, что вся эта история - фейк, а глава фракции Давид Арахамия ссылался на то, что доказательств пока нет.

Очевидно, что генеральная прокуратура могла за считанные часы предоставить официальную информацию по этому поводу. И поставить точку в споре, сидел нардеп за изнасилование или нет. А если сидел - была ли с него снята судимость.

Сам Иванисов говорил, что судимость погашена. Однако документа о погашении не предоставил. Вместо этого выяснилось, что его помиловали, а не сняли судимость.

То есть власть максимально тянула время, скрывая реальную информацию о нардепе-насильнике, думая, исключать его или нет. Для сравнения - в "Слуге народа" очень быстро расправились с депутатами Поляковым и Скороход, чье преступление - критика фракции по ряду вопросов.

"Страна" уже изучала подоплеку скандала вокруг Иванисова. По одной из версий, компромат на него нашли конкуренты депутата по янтарному бизнесу в Ровенской области. Депутат планировал перекроить этот рынок, поменяв законы.

Детальнее - читайте в материале "Страны" Юзик, Иванисов и не только. Какова подоплека скандалов, которые разрывают в последние дни "Слугу народа"