Народные депутаты из фракции "Слуги народа" будут требовать от нардепа Романа Иванисова, который изнасиловал в машине девушку, не только выхода из фракции, но и сложения депутатский полномочий.

О том, что Иванисова исключили из фракции также сообщил председатель фракции Давид Арахамия в эфире телеканала "1+1".

"С этим мы его сегодня исключили из фракции. Нужно только сегодня оформить, когда люди придут", - сказал он.

Председатель "Слуги народа" заявил, что намерен с другими членами фракции давить на Иванисова, чтобы он досрочно сложил полномочия парламентария.

Арахамия не считает критическим количество скандалов с членами фракции "Слуга народа" из-за большого количества депутатов в ней.

Видео: youtube.com

В Telegram-канале "Политика Страны" отмечается, что Иванисов - мажоритарщик, и, даже если он выйдет из фракции, он свой мандат не потеряет. "Поэтому сейчас "слуги народа" проводят операцию "принуждение к сдаче мандата". Посмотрим, насколько это на Иванисова подействует, сказано в сообщении.

Фото: t.me/stranaua

"Страна" писала о том, что жертва нардепа Иванисова рассказала жуткие подробности изнасилования.

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