Арахамия заявил, что насильника Иванисова исключили из фракции "Слуга народа"
Народные депутаты из фракции "Слуги народа" будут требовать от нардепа Романа Иванисова, который изнасиловал в машине девушку, не только выхода из фракции, но и сложения депутатский полномочий.
О том, что Иванисова исключили из фракции также сообщил председатель фракции Давид Арахамия в эфире телеканала "1+1".
"С этим мы его сегодня исключили из фракции. Нужно только сегодня оформить, когда люди придут", - сказал он.
Председатель "Слуги народа" заявил, что намерен с другими членами фракции давить на Иванисова, чтобы он досрочно сложил полномочия парламентария.
Арахамия не считает критическим количество скандалов с членами фракции "Слуга народа" из-за большого количества депутатов в ней.
Видео: youtube.com
В Telegram-канале "Политика Страны" отмечается, что Иванисов - мажоритарщик, и, даже если он выйдет из фракции, он свой мандат не потеряет. "Поэтому сейчас "слуги народа" проводят операцию "принуждение к сдаче мандата". Посмотрим, насколько это на Иванисова подействует, сказано в сообщении.
Фото: t.me/stranaua
"Страна" писала о том, что жертва нардепа Иванисова рассказала жуткие подробности изнасилования.
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