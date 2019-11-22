Появились фото и видео того, как в ночь на пятницу, 22 ноября в Киеве в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. На место срочно выехала полиция, спасатели и медики.

Эпицентр взрыва находился в одном из подъездов. Об этом сообщает и приводит видеосюжет портал "Информатор".

Фото: Информатор

Звук взрыва разбудил жителей около 23:00. Предварительно, детонация неизвестного заряда произошла в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили. Взрывом выбило окна, частично повредили стены.

Что именно взорвалось - неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, принимая в расчет силу детонации. У подъездов дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

Видео: YouTube/ Авто Информатор

Ранее "Страна" сообщала, что при взрыве в шахте Китая погибло 15 человек, 9 ранены.

Также мы рассказывали, что в киевском общежитии прогремел мощный взрыв, погибли два человека.