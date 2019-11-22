Национальный банк Украины планирует перевести свою систему электронных платежей (СЭП) на расширенный регламент работы - в режиме 23 часа в сутки 7 дней в неделю - с апреля 2020 года. Об этом передает сайт НБУ.

Этот переход станет первым этапом для перевода СЭП на круглосуточный режим работы. Для реализации круглосуточной работы СЭП Нацбанк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы. В частности, речь идет о технологии включения/выключения участников СЭП, принудительном списании и аресте средств.

Также сообщается, что с этой целью Нацбанк разработал проект изменений к инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте и предложения к этому проекту принимаются до 24 декабря.

Напомним, что в Украине появятся банки, работающие по ночам.

Также мы писали о том, что в Украине проведут изменение действующих банковских счетов ради IBAN.